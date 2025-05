Gazzetta - Differenze tra Napoli e Inter: Frattesi ha segnato meno della metà di gol di McTominay

Notizie Napoli calcio - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento di Napoli e Inter in vista della volata finale per lo scudetto.

La rosea ha sottolineato anche le differenze tra la squadra di Conte e quella di Inzaghi:

"Scott McTominay ha segnato 11 gol in campionato e non è un’eresia sostenere che lo scozzese sia la vera seconda punta del Napoli. Anche l’Inter ha un centrocampista che sa trasformarsi in attaccante, ma in campionato Davide Frattesi ha segnato la metà dei gol di McTominay. Anzi, di meno: cinque contro undici.

Frattesi ha avuto problemi personali che ne hanno condizionato il rendimento e le voci sul futuro lontano dall’Inter non hanno aiutato, però è fattuale che una bella differenza tra Napoli e Inter si sia scavata nel solco tra McTominay e Frattesi, i centrocampisti che sanno farsi attaccanti".