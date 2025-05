Conte in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Napoli: seguila su CN24, data e orario

Antonio Conte in conferenza stampa in vista di Lecce-Napoli. L'allenatore della SSC Napoli parlerà in diretta alla vigilia della prossima partita del Napoli. La conferenza di Conte si terrà al centro sportivo di Castel Volturno venerdì 2 maggio 2025 alle ore 14:45.

Conferenza Conte Lecce-Napoli: data e orario

Napoli - Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa alle ore 14:45 in vista della partita in trasferta contro il Lecce, gara in programma sabato 3 maggio alle ore 18:00. Puoi seguire la conferenza stampa su CalcioNapoli24, in diretta testuale sul nostro sito web, oppure guardare il video sul nostro canale YouTube o al canale 79 del digitale terrestre.