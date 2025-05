Lecce-Napoli, ultimissime formazione Sky: la scelta su Olivera e McTominay, dal 1' Raspadori

Notizie Napoli calcio - Oggi, sabato 3 maggio 2025, alle ore 18:00, lo stadio Via del Mare ospiterà la sfida tra Lecce e Napoli, valida per la 35ª giornata di Serie A. Una partita cruciale sia per la corsa scudetto degli azzurri che per la lotta salvezza dei salentini. Di seguito le ultimissime di Sky Sport per le probabili scelte di Giampaolo e Conte.

Lecce Napoli probabili formazioni

QUI LECCE. Il tecnico Marco Giampaolo conferma il 4-2-3-1, con il ritorno di Nikola Krstovic al centro dell'attacco dopo la squalifica. A supporto dell'attaccante montenegrino ci saranno Pierotti, Helgason e Tete Morente. In mediana spazio a Coulibaly e Pierret, mentre in difesa agiranno Guilbert, Gaspar, Baschirotto e Gallo davanti al portiere Falcone.

QUI NAPOLI. Antonio Conte, tornato nella sua città natale, opta per un 4-4-2 con la coppia d'attacco formata da Raspadori e Lukaku. In difesa, l'assenza di Buongiorno porta Olivera al centro accanto a Rrahmani, con Spinazzola sulla sinistra. A centrocampo, Politano e McTominay agiranno sulle fasce, mentre Anguissa e Lobotka presidieranno la zona centrale.

