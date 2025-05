Tuttosport - Conte ha detto una frase che va scolpita sui muri di Castel Volturno

Notizie Napoli calcio - Ecco quanto scritto da Raffaele Auriemma, sulle colonne di Tuttosport, in vista di Lecce-Napoli di oggi:

"«Giocarsi lo scudetto deve essere un orgoglio e non conta se durante il percorso sei al primo posto, conta come tagli il traguardo finale» , una frase emblematica per il modo vivido con il quale Antonio Conte esprime il concetto.

Quello lanciato ieri in conferenza stampa è anche un messaggio iconico, degno di essere scolpito sui muri di Castelvolturno, qualora gli riuscisse la clamorosa impresa di vincere lo scudetto dopo essere stato 17 volte in testa ed aver avuto un calo forte a marzo, per poi raddrizzare il timone e spingere il malandato vascello azzurro verso una clamorosa rimonta sui campioni in carica".