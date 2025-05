Ultras Lecce contro Conte: non gli hanno mai perdonato questa cosa

Ultimissime Lecce-Napoli, Antonio Conte fa ritorno nella sua città ed è proprio qui che potrebbe mettere un sigillo virtuale sullo scudetto dopo il sorpasso sull’Inter della scorsa settimana.

Lecce-Napoli, perché ce l'hanno tanto con Conte

Ma non sarà semplice. Anzi. L'ambiente, già di basi piuttosto caldo per questo derby del Sud, si rivelerà infernale considerando la disperata corsa salvezza e l'astio nei confronti proprio del tecnico del Napoli. Come sottolinea La Repubblica oggi in edicola, non gli hanno mai perdonato una cosa.