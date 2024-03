Scontri prima di Barcellona-Napoli: gli spagnoli sfondano una porta per entrare a contatto coi napoletani | VIDEO

Scontri prima di Barcellona-Napoli, come racconta in Catalogna El Nacional:

"Poco dopo le sette, le centinaia di tifosi del Napoli hanno iniziato la salita verso Montjuïc, sempre accompagnati dalla polizia. La preoccupazione principale della polizia era nel centro della città, nel caso in cui gli incidenti fossero avvenuti vicino a negozi e altri esercizi commerciali. Ma alla fine la marcia è andata avanti senza problemi e una volta in montagna è proseguita con calma, fino a incontrare i tifosi del Barça. I culé erano a un centinaio di metri e hanno sfondato una porta per entrare nell'area degli italiani, costringendo la polizia a disperdere i tifosi locali con cariche e mettere nuovamente in sicurezza l'area".