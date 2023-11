Stasera si gioca Real Madrid-Napoli, partita di UEFA Champions League, e per l'occasione ci sono già tantissimi tifosi napoletani in strada a Madrid, in attesa di dirigersi allo stadio Santiago Bernabeu.

Guarda il video di CalcioNapoli24 a Plaza de Santana, dove i Club Napoli si sono riuniti per cantare cori e sfilare in corteo prima della partita. Dal balcone una tifosa spagnola gli urla in italiano: "Oggi perderete!".