Napoli in volo verso Manchester! Entusiasmo a Capodichino, ecco la partenza della squadra | VIDEO

Napoli in partenza per Manchester! Pochi minuti fa la squadra è arrivata all'Aeroporto di Capodichino per imbarcarsi sul volo che li porterà fino a Manchester, dove domani si gioca la partita d'esordio di UEFA Champions League contro il City di Guardiola.
Atterraggio a Manchester previsto intorno alle ore 17:30 con la squadra che si dirigerà subito all'Etihad Stadium per un primo walk around, poi a seguire le conferenze stampa di Conte e Di Lorenzo.
