Napoli - Arriva il retroscena di Mediaset che svela quanto accaduto alla fine del primo tempo di Barcellona-Napoli, con Aurelio De Laurentiis protagonista negli spogliatoi insieme ai calciatori del Napoli.

A svelare quello che è accaduto è stato Carlo Landoni di Mediaset che ha raccontato come il presidente De Laurentiis abbia lasciato il suo posto in tribuna dopo i primi 45 minuti della partita di ritorno di Champions League per scendere negli spogliatoi del Napoli dai suoi calciatori.