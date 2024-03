Aurelio De Laurentiis spettatore d'eccezione alla conferenza stampa di Francesco Calzona e Matteo Politano. Il tecnico e l'attaccante azzurro hanno parlato alla vigilia della sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il presidente ha seguito la squadra partendo con i giocatori in aereo da Napoli, e seguendo passo passo la vigilia della sfida. Clicca su play per guardare il video: