Tmw - Panchina Napoli, 4 nomi caldi per giugno: anche un napoletano in lizza

Calciomercato Napoli - Walter Mazzarri traghettatore per 7 mesi, poi appuntamento a giugno con un nuovo allenatore e tutt’altro ciclo. Come svela Tmw, ci sarebbero 4 profili caldi per giugno.

Panchina Napoli, 4 nomi caldi per giugno

Il primo è Vincenzo Italiano, corteggiato già in estate ma blindato dalla Fiorentina. In estate la musica potrebbe cambiare e lo stesso vale per Thiago Motta, pure contattato dalla società nei mesi scors. Altre due idee portano a Francese Farioli, rivelazione alla guida del Nizza in Francia, e il napoletano Raffaele Palladino, piacevolissima sorpresa che sta facendo benissimo non da quest’anno alla guida del Monza.