Thiago Motta-Napoli: l'annuncio dell'ad del Bologna Fenucci sul futuro dell'allenatore

Calciomercato Napoli - Thiago Motta rientra in quella lista di nomi tanto graditi a De Laurentiis, che un tentativo l'aveva già fatto la scorsa estate. Poi il tecnico non se l'è sentita di interrompere il suo progetto (e la sua escalation) a Bologna, preferendo restare lì e non subentrare a Spalletti, che non era cosa facile. Intanto però il suo futuro resta da scrivere, perché è da un po' che il Bologna gli ha proposto il rinnovo di contratto.

E in un'intervista concessa al Corriere di Bologna dall'ad del Bologna Claudio Fenucci, si parla del rinnovo di contratto di Thiago Motta:

"Ci siamo incontrati, la nostra volontà è di avere una prospettiva lunga con lui, di fare un percorso di crescita sportiva insieme, in cui sarebbe uno degli elementi cardine. Aspettiamo una risposta da chi lo assiste. So che lui ogni giorno che sta a Casteldebole lavora come se avesse un contratto lungo per cui non mi preoccupo di quando rinnoveremo: è felice di stare qui".

Da capire però se Thiago Motta stia prendendo tempo: se l'estate scorsa ha detto 'no' a grandi piazze come PSG e Napoli, probabilmente per la prossima estate ha altri piani, diversi dal restare a Bologna.