Gutierrez arriva lunedì per le visite mediche! Sky: scambio di documenti ora in corso tra Napoli e Girona

Proprio in queste ore scambio di documenti in corso tra Napoli e Girona per il trasferimento di Miguel Gutierrez: operazione da circa 20 milioni di euro totali. Lo conferma la redazione di Sky Sport nel corso dello speciale calciomercato.
Dunque, ci siamo: tra pochissimi giorni il Napoli annuncerà il nuovo acquisto ufficiale, ma ormai è tutto fatto per Gutierrez. Secondo quanto riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, Gutierrez arriverà in Italia nella giornata di lunedì 18 agosto per svolgere le visite mediche.