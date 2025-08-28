Romano: "Napoli scatenato, altre due operazioni importanti in chiusura: novità sullo stipendio di Hojlund"

L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube insieme a Matteo Moretto hanno riferito diversi aggiornamenti circa le trattativa del Napoli:

"Non è affatto chiuso il mercato del Napoli. Anzi, il club è scatenato e sta arrivando davvero al traguardo con due operazioni importanti. Io continuo a mantenere una linea di assoluto ottimismo. E vi ripeto: sono le 8 di sera. Tra le 9 e le 10, o domani mattina, in qualsiasi momento queste due operazioni si possono chiudere.

Ma ve lo confermo ancora: Hojlund ed Elmas al Napoli sono affari al traguardo. È soltanto una questione di documenti, contratti e dettagli. L’accordo verbale tra lo United e il Napoli c’è già da giorni. Sarà un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo. Si parla di un’operazione che toccherà i 44-45 milioni di euro. Quel che resta da chiarire riguarda l’uscita del giocatore dal Manchester. Come vi ho già detto: lo stipendio che Hojlund prende oggi allo United non sarà lo stesso che prenderà al Napoli.

E questa differenza va colmata. Ma è un discorso tra l’agente del giocatore e il Manchester United. Il Napoli non c'entra: il club sta solo aspettando una chiamata per sentirsi dire "ok, è tutto a posto, si parte con le visite", e poi il giocatore sarà ufficialmente del Napoli. Magari, mentre state guardando questo video, l’operazione si sarà già chiusa. Ma la verità è che siamo a questo punto da un paio di giorni. Un’operazione praticamente fatta".