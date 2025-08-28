Benitez: "Champions? Occhio al Napoli, Conte ha confermato tutto quello che già si sapeva su di lui"

Intervista di Rafa Benitez a La Gazzetta dello Sport:

L'Italia non vince una Champions dal 15 anni.

«Ma è andata in finale due volte con la Juventus di Allegri e due con l'Inter di Inzaghi. E quelle sfide a volte le decide il valore ed altre anche il diavolo. L'Inter resta tra le grandi e poi c'è da vedere come il Napoli saprà distribuirsi tra campionato e impegni in Europa: ma l'organico è straordinario, se arriva anche Hojlund ci saranno ballottaggi di livello assoluto in ogni zona del campo.

Sarebbe una di quelle avversarie da cui chiunque vorrebbe scansarsi. L'Atalanta è stata caratterizzata in maniera meravigliosa da Gasperini, ha perso Retegui e non sappiamo cosa sarà di Lookman: ma l'ambiente è sano e la società sa tutelarlo. Sulla Juve possiamo ribadire concetti del passato: c'è un gruppo di giocatori indiscutibilmente forte, da assemblare e verificare come alcuni siano usciti dalla tormentata stagione che hanno alle spalle».

Conte si rituffa in Champions...

«E il Napoli rivive in un mondo che ormai gli appartiene, come racconta ciò che ha saputo fare dal 2010 in poi, cioè dalla prima volta in cui approdò tra le grandi. Ha una sua stabilità, ormai, rotta solo nella passata stagione, che è servita però per sanare gli errori precedenti. Una società che vince due scudetti in tre campionati è leader e vanno riconosciuti a De Laurentiis gli sforzi compiuti per darle questo ruolo. E Conte ha confermato tutto quello che su di lui si sapeva. Ha un centrocampo straordinario - Lobotka, Anguissa, De Brune e McTominay tutti assieme - e sta dentro un progetto che gli appartiene sempre di più».