Mainoo-Napoli, Il Mattino: sondaggio nelle ultime ore di Manna! Valutazione choc Manchester United, le cifre

Calciomercato Napoli, le ultimissime a pochi giorni dal gong. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino la SSC Napoli, durante le contrattazioni per Rasmus Hojlund, avrebbero fatto un sondaggio anche per la giovane stellina Kobbie Mainoo, finita ai margini nelle gerarchie del tecnico portoghese dello United.

Napoli-Mainoo, valutazione choc Manchester United

Calciomercato Napoli Mainoo idea

"Il Napoli e il ds Manna non mollano alcuna pista, hanno anche sondato in queste ore Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Manchester United ma che è conteso anche da Real Madrid e Atletico Madrid. Amorin avrebbe spiegato che Mainoo sarebbe una specie di vice di Bruno Fernandes per un posto in squadra. Considerando che Fernandes ha saltato solo otto partite di Premier League nei suoi cinque anni e mezzo allo United, Mainoo è finito sul mercato. Ma a gennaio, quando il Chelsea ha chiesto il prezzo, la risposta è stata choc: 70 milioni

Chi è Mainoo del Manchester United

Kobbie Boateng Mainoo è nato il 19 aprile 2005 a Stockport, nella Greater Manchester, da genitori di origine ghanese.

Cresciuto a Cheadle Hulme, ha iniziato a giocare nei club giovanili locali prima di entrare nell’Academy del Manchester United all’età di nove anni.

Centrocampista centrale, capace di muoversi anche da mezzala o trequartista. Stile di gioco: è apprezzato per la sua calma con il pallone, l’equilibrio tra fase difensiva e offensiva, e l’intelligenza tattica. Sa recuperare e impostare con qualità, oltre a saper guidare l’azione palla al piede.

Rio Ferdinand lo ha paragonato a Clarence Seedorf; l’ex centrocampista Paul Scholes ha elogiato la sua consapevolezza, visione e freddezza nei momenti decisivi.

Vincitore dell’FA Youth Cup con l’Under18 (2021–22),ell’FA Cup (2023–24), premio Jimmy Murphy Young Player of the Year (2022–23) e gol del mese in Premier League a febbraio 2024

Stile da veterano nonostante la giovane età, è spesso descritto come un "centrocampista perfetto" grazie al suo mix di intelligenza tattica, sostanza e qualità tecnica.

Situazione recente turbolenta, poichè la sua carriera sembra aver subito un rallentamento sotto il nuovo allenatore Ruben Amorim.

È rimasto ai margini nelle prime partite della stagione 2025/26 e tende a essere superato da Bruno Fernandes o Casemiro nelle scelte tattiche. Da qui la decisione di valutare l'addio.