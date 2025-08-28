CdM - Conte prepara Napoli-Cagliari: contro avrà 5 'napoletani', Buongiorno non in ritmo partita

Conte prepara sul campo Napoli-Cagliari. Sarà una sfida ricca di intrecci emotivi considerando gli ex Caprile, Folorunsho e Gaetano (per la prima volta da avversario al Maradona), i napoletani Sebastiano Esposito e Pisacane, l’allenatore promosso dalla Primavera che oggi parlerà in conferenza stampa anticipando di un giorno Antonio Conte. Non dovrebbero esserci rilevanti novità in chiave formazione, Buongiorno non ha ancora il ritmo-partita, Gutierrez sta lavorando per superare i postumi dell’operazione alla caviglia destra, è pronto a far parte dei convocati a partire dalla gara di Firenze, il primo appuntamento dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.