Alla scoperta dello Sporting: l'ultimo precedente nel 1989, finì ai rigori

Napoli-Sporting sarà la prossima partita di UEFA Champions League: gli azzurri ospiteranno la squadra di Lisbona nel turno della fase campionato di UCL 2025-2026 e in vista del match scopriamo qualcosa in più sullo Sportingprossimo avversario del Napoli.

Sporting Club de Portugal: Formazione e modulo

Per quanto riguarda la formazione dello Sporting, l'allenatore Rui Borges gioca con un modulo 3-4-3 disposto generalmente come segue:

  • Formazione Sporting: Rui Silva; Diomande, Coates, Inácio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Edwards, Paulinho/Suárez
  • Allenatore: Rui Borges
  • Età media della rosa: 25,3 anni 

Napoli-Sporting: l'ultimo precedente

L'ultimo precedente tra Napoli e Sporting risale al 1989 quando le due squadre si sfidarno in Coppa UEFA. Finì 0-0 sia all'andata che al ritorno ma il Napoli la spuntò ai rigori vincendo 4-3. Dal dischetto segnarono Careca, Mauro, Baroni e Ferrara.

  • Sporting-Napoli 0-0
  • Napoli-Sporting 0-0

Cose da sapere sullo Sporting Lisbona

Sebbene in Italia sia noto come Sporting Lisbona, il vero nome del club è Sporting CP dove "CP" sta per Club de Portugal. Lo Sporting non è una squadra di Lisbona, ma una squadra nazionale in Portogallo.

L'ultimo piazzamento Champions dello Sporting sono gli ottavi di finale della scorsa stagione, persi contro il Borussia Dortmund. Lo Sporting ha vinto sia il campionato che la coppa nella passata stagione.

Le avversarie del Napoli in Champions League

Ecco il calendario del Napoli in Champions League con tutte le partite della fase a girone unico.

  • Prima giornata: 16–18 settembre 2025
  • Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
  • Terza giornata: 21/22 ottobre 2025
  • Quarta giornata: 4/5 novembre 2025
  • Quinta giornata: 25/26 novembre 2025
  • Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025
  • Settima giornata: 20/21 gennaio 2026

Queste invece le partite del Napoli: 

  • Napoli-Chelsea
  • Manchester City-Napoli
  • Napoli-Eintracht Francoforte
  • Benfica-Napoli
  • Napoli-Sporting Lisbona
  • PSV Eindhoven-Napoli
  • Napoli-Qarabag
  • Copenhagen-Napoli
