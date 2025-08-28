Sky - Non dovesse arrivare Juanlu ecco chi resta tra Mazzocchi e Zanoli

Sky - Non dovesse arrivare Juanlu ecco chi resta tra Mazzocchi e Zanoli

Ultime notizie calciomercato Napoli -  Il giornalista esperto di calciomercato Luca Marchetti negli studi Sky ha riferito alcuni aggiornamenti circa le prossime mosse del Napoli:

"Resta da capire se, in questi ultimi giorni di mercato, il Napoli avrà davvero la volontà di chiudere l’operazione per Juanlu Sánchez, che da tempo è stato designato come l’alternativa — e forse anche l’erede — di Di Lorenzo sulla fascia destra. Il Napoli, però, ha rivisto un po’ i suoi piani riguardo alla composizione della rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte. Le priorità si sono spostate, e Juanlu, al momento, è rimasto in stand-by.

Nel caso in cui Juanlu Sánchez non dovesse arrivare, è probabile che il Napoli trattenga uno tra Mazzocchi e Zanoli. E in questo scenario, il più indiziato a restare sarebbe proprio Pasquale Mazzocchi, perché Zanoli è ormai destinato all’Udinese, con un’operazione praticamente definita".

