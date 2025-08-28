Alla scoperta del Copenaghen, tutto sull'avversario del Napoli in Champions League

Copenaghen-Napoli sarà la prossima partita di UEFA Champions League: gli azzurri volano in trasferta in Danimarca nel turno della fase campionato di UCL 2025-2026 e in vista del match scopriamo qualcosa in più sul Copenaghen, prossimo avversario del Napoli.
Per quanto riguarda la formazione del Copenaghen, l'allenatore Jacob Neestrup gioca con un modulo 4-3-3 disposto generalmente come segue:
Nessun precedente tra Napoli e Copenaghen: napoletani e danesi non si sono mai affrontati in una partita ufficiale e sarà dunque la prima partita della storia tra le due formazioni.
Volete andare in trasferta e vi state chiedendo dove gioca il Copenaghen? Il Copenaghen gioca al Parken, uno stadio da oltre 38mila spettatori.
L'ultimo piazzamento Champions del Copenaghen sono gli ottavi di finale nella stagione 2023-24, quando furono eliminati dal Man City. Si è qualificato alla Champions di quest'anno tramite play-off ed è reduce dalla vittoria nell'ultimo campionato danese. È la squadra più tifata in Danimarca.
Ecco il calendario del Napoli in Champions League con tutte le partite della fase a girone unico.
Queste invece le partite del Napoli: