Alla scoperta del Copenaghen, tutto sull'avversario del Napoli in Champions League

Copenaghen-Napoli sarà la prossima partita di UEFA Champions League: gli azzurri volano in trasferta in Danimarca nel turno della fase campionato di UCL 2025-2026 e in vista del match scopriamo qualcosa in più sul Copenaghen, prossimo avversario del Napoli.

Copenaghen Formazione e modulo

Per quanto riguarda la formazione del Copenaghen, l'allenatore Jacob Neestrup gioca con un modulo 4-3-3 disposto generalmente come segue:

Formazione Copenaghen: Grabara; Jelert, Vavro, Khocholava, Diks; Lerager, Falk, Claesson; Elyounoussi, Achouri, Cornelius.

Grabara; Jelert, Vavro, Khocholava, Diks; Lerager, Falk, Claesson; Elyounoussi, Achouri, Cornelius. Allenatore : Jacob Neestrup

: Jacob Neestrup Età media della rosa: 25,3 anni

Copenaghen-Napoli, nessun precedente

Nessun precedente tra Napoli e Copenaghen: napoletani e danesi non si sono mai affrontati in una partita ufficiale e sarà dunque la prima partita della storia tra le due formazioni.

Informazioni sul Copenaghen

Volete andare in trasferta e vi state chiedendo dove gioca il Copenaghen? Il Copenaghen gioca al Parken, uno stadio da oltre 38mila spettatori.

L'ultimo piazzamento Champions del Copenaghen sono gli ottavi di finale nella stagione 2023-24, quando furono eliminati dal Man City. Si è qualificato alla Champions di quest'anno tramite play-off ed è reduce dalla vittoria nell'ultimo campionato danese. È la squadra più tifata in Danimarca.

Le avversarie del Napoli in Champions League

Ecco il calendario del Napoli in Champions League con tutte le partite della fase a girone unico.

Prima giornata: 16–18 settembre 2025

Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

Terza giornata: 21/22 ottobre 2025

Quarta giornata: 4/5 novembre 2025

Quinta giornata: 25/26 novembre 2025

Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025

Settima giornata: 20/21 gennaio 2026

Queste invece le partite del Napoli: