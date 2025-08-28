Pedullà: "Elmas in viaggio verso Napoli poi toccherà a Hojlund. Su Zanoli, Vergara e Mazzocchi..."

Pedullà: Elmas in viaggio verso Napoli poi toccherà a Hojlund. Su Zanoli, Vergara e Mazzocchi...

Il giornalista Alfredo Pedullà attraverso il proprio canale YouTube ha riferito alcuni aggiornamenti circa le strategie e le trattative di calciomercato del Napoli:

"Il Napoli ha due idee ben chiare in testa: Rasmus Hojlund e, poi, Eljif Elmas. E vi aggiungo una cosa: Elmas viaggerà verso Napoli già nelle prossime ore per sostenere le visite mediche. Domani sarà a Napoli per completare tutto con il club.

Subito dopo, toccherà a Hojlund. Anche per lui l’operazione è ai dettagli finali: si tratta di un prestito con obbligo di riscatto, per un valore complessivo di circa 45 milioni di euro. L’obbligo scatterà in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Per quanto riguarda gli altri movimenti, il Napoli cederà Zanoli al 90% all’Udinese, mentre Mazzocchi dovrebbe restare in organico. Si valuterà poi il da farsi anche su Vergara, che potrebbe rinnovare il contratto e restare in rosa, a meno di clamorose sorprese. Del resto, parliamo di un prodotto del settore giovanile".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
