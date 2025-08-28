Il Mattino - Affare Juanlu rinviato a gennaio: il Napoli ha dovuto concentrarsi su altri ruoli

Calciomercato Napoli - Il Napoli è alla ricerca di un nuovo calciatore nel ruolo di terzino destro e aveva puntato forte su Juanlu Sanchez. Accordo totale col giocatore e col Siviglia che ha però rallentato l'affare su alcuni dettagli e dopo l'infortunio di Lukaku sono cambiate le priorità per gli azzurri come spiega Il Mattino:

Non si può avere tutto dalla vita. Vero con il Siviglia da tempo l’accordo per Juanlu è stato raggiunto, ma gli andalusi ora pagano il prezzo delle loro titubanze. Perché il Napoli, dopo il ko di Lukaku, ha dovuto concentrarsi su altre priorità. La sensazione è che l’affare è solo rinviato: a gennaio. E a questo punto, potrebbe quindi non andare all’assalto del terzino spagnolo.