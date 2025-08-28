Nuovo acquisto Napoli, Cammaroto: "Pronto contratto da 36 pagine. E c'è un mister X..."

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da ?NapoliMagazine.Com?, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: "Dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, il Napoli è andato su Zirkzee. Era il primo obiettivo del Napoli e di Conte: no secco del Manchester United. A quel punto sono usciti tantissimi nomi, ma in realtà erano 4 o 5 al massimo. A quel punto il Napoli è andato dritto su Rasmus Hojlund. Gli azzurri avevano concluso l’accordo con il Manchester United per un prestito anche con il diritto di riscatto. Il calciatore si è impuntato sull’obbligo e a quel punto è iniziato un nuovo capitolo della trattativa. A questo punto, gli azzurri chiuderanno con un obbligo condizionato. Le condizioni riguardano la qualificazione in Champions League, il Napoli vorrebbe inserirlo sulle presenze del giocatore.

Si tratta di una serie di clausole che andranno a definire i dettagli di una trattativa sostanzialmente chiusa. Bisogna sistemare solo questi aspetti. Il Napoli farà uno sforzo economico per lui. Si prepara un contratto di 36 pagine, Hojlund sarà il nuovo giocatore del Napoli. Vorrei spezzare una lancia a favore di Di Laurentiis: lo rimproverano sempre perché non punta sulla ‘scugnizzeria’, ma non è male puntare sulla cantera del Manchester United (scherza, ndr).

Mainoo? Il Napoli si è informato, piace anche ad altre squadre. Si può provare un prestito secco. Aver sondato Mainoo vuol dire essere su un centrocampista importante, un under. Il Napoli segue ancora il mercato della Premier League. Vediamo se il centrocampista entrerà e se sarà Brescianini. Se dovesse essere l’atalantino, questo porterà alla cessione di uno tra Mazzocchi o Spinazzola. Non dimentichiamo, però, il Mister X. L’Atalanta vorrebbe prima comprare Musah, poi vendere Brescianini. Gli azzurri vorrebbero comprarlo con diritto di riscatto. Il Napoli vuole un under, Brescianini è un over. Tuttavia, questo ti porterebbe a far saltare Juanlu Sanchez. Dunque, potrebbe restare Zanoli o Mazzocchi. E' fortemente criticato, ma il napoletano è un uomo spogliatoio. Spinazzola è indietro nelle gerarchie, ma può fare anche la fascia destra".