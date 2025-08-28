ULTIM'ORA Sky - Doppio colpo Hojlund-Elmas in dirittura d'arrivo! Accordo verbale col Man United, le cifre

Calcio Mercato  
ULTIM'ORA Sky - Doppio colpo Hojlund-Elmas in dirittura d'arrivo! Accordo verbale col Man United, le cifre

Mercato Napoli Hojlund Elmas in dirittura d'arrivo: le ultimissime Sky Sport

Calciomercato Napoli, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, attraverso i social e sul proprio portale, il Napoli sarebbe vicino a concludere due acquisti

Mercato Napoli, doppio colpo Hojlund-Elmas in arrivo

"In dirittura d’arrivo entrambe le operazioni del Napoli Si avvicinano sempre di più alla chiusura le due operazioni che il Napoli sta portando avanti negli ultimi giorni, quelle di Hojlund ed Elmas. Per quanto riguarda il macedone, gli azzurri hanno deciso di mettere i 500mila euro di bonus richiesti dal Lipsia e si sta trovando quindi l’accordo, che resta però da formalizzare".

Lo stesso giornalista sui soscial aggiorna: "Accordo verbale raggiunto tra Napoli e Manchester United per Hojlund: prestito con obbligo di riscatto per un totale di 45 milioni"

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top