ULTIM'ORA Sky - Doppio colpo Hojlund-Elmas in dirittura d'arrivo! Accordo verbale col Man United, le cifre

Calciomercato Napoli, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, attraverso i social e sul proprio portale, il Napoli sarebbe vicino a concludere due acquisti

Mercato Napoli, doppio colpo Hojlund-Elmas in arrivo

"In dirittura d’arrivo entrambe le operazioni del Napoli Si avvicinano sempre di più alla chiusura le due operazioni che il Napoli sta portando avanti negli ultimi giorni, quelle di Hojlund ed Elmas. Per quanto riguarda il macedone, gli azzurri hanno deciso di mettere i 500mila euro di bonus richiesti dal Lipsia e si sta trovando quindi l’accordo, che resta però da formalizzare".

Lo stesso giornalista sui soscial aggiorna: "Accordo verbale raggiunto tra Napoli e Manchester United per Hojlund: prestito con obbligo di riscatto per un totale di 45 milioni"