Chi è Timo Suarez, il nuovo speaker dello stadio Maradona al posto di Decibel Bellini

Chi è Timo Suarez? Il nuovo speaker dello stadio Maradona prende il posto di Daniele "Decibel" Bellini, come annunciato ufficialmente dalla SSC Napoli.

Timo Suarez ha 33 anni, è un podcaster, conduttore e performer originario di Giugliano, in provincia di Napoli. Ha lavorato a lungo con Radio Marte e per SdL.Tv. Di recente ha condotto anche "Aspettando Ciao Darwin", su Mediaset Infinity ed è apparso accanto a Paolo Bonolis nell'ultima puntata di "Ciao Darwin" su Canale 5. Nel maggio 2024 è stato il vocal performer della festa di compleanno di Zielinski, con tutta la squadra del Napoli.

Dopo l'annuncio ufficiale della SSC Napoli, Timo Suarez ha commentato la notizia così su Instagram:

"Mai provato così tanta ansia da prestazione. È arrivata l'ufficialità, avrò bisogno del supporto di tutti. Con tutta l'umiltà di questo mondo dico grazie, non sarà facile per me. Decibel è un fratello, abbiamo condiviso tanto, ma giuro che ce la metterò tutta".

In un’epoca dove l’intrattenimento sportivo è diventato componente integrale dell’esperienza calcistica moderna, la figura dello speaker assume un’importanza strategica fondamentale per l’atmosfera dello stadio. Timo Suarez si trova al centro di un’attenzione che supera la semplice curiosità: rappresenta il volto nuovo di una tradizione che si rinnova, mantenendo saldo il legame con l’identità più autentica e profonda del calcio napoletano e della sua tifoseria appassionata. Questo il comunicato della SSC Napoli:

«La SSC Napoli e Golden Boys annunciano una partnership per la gestione dell’intrattenimento allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione di tutte le gare casalinghe del Club. Grazie a questo accordo, Golden Boys, società dei fratelli Gaetano (CEO) ed Emanuele Palumbo (in arte Geolier curerà insieme al Club la direzione artistica del matchday azzurro: dal dj set all’organizzazione del palinsesto musicale completo.Il primo appuntamento della stagione è in programma sabato 30 agosto in occasione della gara interna contro il Cagliari: in consolle ci sarà il dj resident Enrico Maria, mentre lo speaker sarà Timo Suarez»

Il rapper Geolier ha poi chiarito via social che la decisione di rimpiazzare Decibel Bellini con Timo Suarez è da imputare esclusivamente alla SSC Napoli.