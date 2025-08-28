Napoli-Hojlund, SKY: raggiunto l'accordo col Man Utd: domani possibili visite mediche e firma

Napoli-Hojlund, SKY: raggiunto l'accordo col Man Utd: domani possibili visite mediche e firma

Calciomercato Napoli, importantissime novità sul fronte Rasmus Hojlund. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport la SSC Napoli ha completato formalmente la trattativa con il Mancheter United per Rasmus Hojlund.

Visite mediche Hojlund Napoli, le ultimissime

Domani la definizione dell’affare con il possibile arrivo dell’attaccante per le visite mediche e la firma del contratto. La formula è prestito oneroso ma con obbligo condizionato alla partecipazione del Napoli alla prossima Champions League. Operazione totale da circa 45 mln di euro

