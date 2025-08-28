Sky - Accordo raggiunto, Hojlund già domani in Italia per le visite mediche?

Ultime notizie calciomercato Napoli - Il giornalista esperto di calciomercato Luca Marchetti negli studi Sky ha riferito alcuni aggiornamenti circa le prossime mosse del Napoli, in partiolare le ultime notizie sulla trattativa per Hojlund:

"Per quanto riguarda Hojlund, è stato raggiunto un accordo verbale con il Manchester United: si tratta di un prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo nel caso in cui il Napoli si qualifichi alla prossima Champions League. Questo accordo è stato siglato verbalmente tra Napoli e Manchester, togliendo la condizione iniziale relativa al numero di presenze che Hojlund avrebbe dovuto collezionare per far scattare l’obbligo.

In pratica, il Napoli è andato incontro alle esigenze del Manchester United. Anche perché oggi Hojlund, di fatto, arriva per prendere il posto di Lukaku: le presenze le farà, è evidente, altrimenti il Napoli non lo avrebbe preso per coprire un ruolo così centrale. Ora resta solo da limare l’accordo definitivo con il giocatore. L’agente di Hojlund volerà in Italia questa sera proprio per mettere a punto il contratto con il Napoli.

Quindi, già domani, è possibile che il giocatore arrivi in Italia per sostenere le visite mediche. Riassumendo: accordo verbale raggiunto tra Napoli e Manchester United, e si attende ora quello tra il Napoli e Hojlund.

Non dovrebbero esserci sorprese, visto che l’ok del giocatore è già arrivato da diversi giorni. Domani, quindi, si cercherà di capire a che ora esattamente atterrerà per svolgere le visite".