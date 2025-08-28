Alla scoperta del PSV Eindhoven: tutto sul prossimo avversario del Napoli in Champions League

PSV-Napoli sarà la prossima partita di UEFA Champions League: gli azzurri volano in trasferta ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, per il turno della fase campionato di UCL 2025-2026 e in vista del match scopriamo qualcosa in più sul PSV Eindhovenprossimo avversario del Napoli.

PSV Eindhoven: Formazione e modulo

Per quanto riguarda la formazione del PSV Eindhoven, l'allenatore Peter Bosz gioca con un modulo 4-3-3 disposto generalmente come segue:

  • Formazione PSV: Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest; Til, Schouten, Saibari; Man, Perisic, Van Bommel. 
  • Allenatore: Peter Bosz
  • Età media della rosa: 25 anni 

Napoli-PSV: l'ultimo precedente

L'ultimo precedente tra Napoli e PSV Eindhoven risale al 2012 nella doppia sfida della fase a gironi di Europa League con gli olandesi che stracciarono per ben due volte gli azzurri guidati da Walter Mazzarri.

  • PSV-Napoli 3-0
  • Napoli-PSV 1-3 

Informazioni sul PSV Eindhoven

L'ultimo piazzamento Champions del PSV sono gli ottavi di finale persi contro l'Arsenal nel 2024-25, dopo aver eliminato la Juventus. Nella passata stagione il PSV ha vinto il campionato olandese di Eredivisie.

Dove gioca il PSV? Lo stadio del PSV è il Philip Stadion di Eindhoven, con una capienza da 35mila spettatori.

Le avversarie del Napoli in Champions League

Ecco il calendario del Napoli in Champions League con tutte le partite della fase a girone unico.

  • Prima giornata: 16–18 settembre 2025
  • Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
  • Terza giornata: 21/22 ottobre 2025
  • Quarta giornata: 4/5 novembre 2025
  • Quinta giornata: 25/26 novembre 2025
  • Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025
  • Settima giornata: 20/21 gennaio 2026

Queste invece le partite del Napoli: 

  • Napoli-Chelsea
  • Manchester City-Napoli
  • Napoli-Eintracht Francoforte
  • Benfica-Napoli
  • Napoli-Sporting Lisbona
  • PSV Eindhoven-Napoli
  • Napoli-Qarabag
  • Copenhagen-Napoli
