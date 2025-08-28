Alla scoperta del Qarabag: prima partita della storia contro il Napoli, un solo precedente in Champions

Napoli-Qarabag sarà la prossima partita di UEFA Champions League: gli azzurri ospiteranno la squadra azera al Maradona nel turno della fase campionato di UCL 2025-2026 e in vista del match scopriamo qualcosa in più sul Qarabag, prossimo avversario del Napoli.

Qarabag: Formazione e modulo

Per quanto riguarda la formazione del Qarabag, l'allenatore Qurban Qurbanov gioca con un modulo 4-2-3-1 disposto generalmente come segue:

Formazione Qarabag : Mahammadaliyev; Medvedev, Medina, Mustafazade, Vesovic; Qara Qarayev, Jankovi?; Zoubir, Ozobi?, Juninho; Hamidou Keyta.

: Mahammadaliyev; Medvedev, Medina, Mustafazade, Vesovic; Qara Qarayev, Jankovi?; Zoubir, Ozobi?, Juninho; Hamidou Keyta. Allenatore : Qurban Qurbanov

: Qurban Qurbanov Età media della rosa: 27,3 anni

Napoli-Qarabag: nessun precedente

Nessun precedente tra Napoli e Qarabag: sarà la prima volta nella storia che la squadra napoletana e la squadra dell'Azerbaijan si affronteranno in un incontro ufficiale.

Cose da sapere sul Qarabag

Il Qarabag è 69esima nel Ranking UEFA, si è qualificata in Champions diventando campione dell'Azerbaigian e vincendo i play-off di qualificazione contro il Ferencvaros. Nella passata stagione hanno disputato l'Europa League non spingendosi oltre la fase campionato.

Lo sapevi? L'unica precedente partecipazione del Qarabag nella Champions League vera e propria risale alla stagione 2017/18, quando arrivò quarto in un girone che comprendeva Atlético de Madrid, Chelsea e Roma.?

Le avversarie del Napoli in Champions League

Ecco il calendario del Napoli in Champions League con tutte le partite della fase a girone unico.

Prima giornata: 16–18 settembre 2025

Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

Terza giornata: 21/22 ottobre 2025

Quarta giornata: 4/5 novembre 2025

Quinta giornata: 25/26 novembre 2025

Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025

Settima giornata: 20/21 gennaio 2026

Queste invece le partite del Napoli: