Alla scoperta del Qarabag: prima partita della storia contro il Napoli, un solo precedente in Champions

Napoli-Qarabag sarà la prossima partita di UEFA Champions League: gli azzurri ospiteranno la squadra azera al Maradona nel turno della fase campionato di UCL 2025-2026 e in vista del match scopriamo qualcosa in più sul Qarabag, prossimo avversario del Napoli.
Per quanto riguarda la formazione del Qarabag, l'allenatore Qurban Qurbanov gioca con un modulo 4-2-3-1 disposto generalmente come segue:
Nessun precedente tra Napoli e Qarabag: sarà la prima volta nella storia che la squadra napoletana e la squadra dell'Azerbaijan si affronteranno in un incontro ufficiale.
Il Qarabag è 69esima nel Ranking UEFA, si è qualificata in Champions diventando campione dell'Azerbaigian e vincendo i play-off di qualificazione contro il Ferencvaros. Nella passata stagione hanno disputato l'Europa League non spingendosi oltre la fase campionato.
Lo sapevi? L'unica precedente partecipazione del Qarabag nella Champions League vera e propria risale alla stagione 2017/18, quando arrivò quarto in un girone che comprendeva Atlético de Madrid, Chelsea e Roma.?
Ecco il calendario del Napoli in Champions League con tutte le partite della fase a girone unico.
Queste invece le partite del Napoli: