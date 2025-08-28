Alla scoperta del Qarabag: prima partita della storia contro il Napoli, un solo precedente in Champions

Champions League  
QarabagQarabag

Napoli-Qarabag sarà la prossima partita di UEFA Champions League: gli azzurri ospiteranno la squadra azera al Maradona nel turno della fase campionato di UCL 2025-2026 e in vista del match scopriamo qualcosa in più sul Qarabagprossimo avversario del Napoli.

Qarabag: Formazione e modulo

Per quanto riguarda la formazione del Qarabag, l'allenatore Qurban Qurbanov gioca con un modulo 4-2-3-1 disposto generalmente come segue:

  • Formazione Qarabag: Mahammadaliyev; Medvedev, Medina, Mustafazade, Vesovic; Qara Qarayev, Jankovi?; Zoubir, Ozobi?, Juninho; Hamidou Keyta.
  • Allenatore: Qurban Qurbanov
  • Età media della rosa: 27,3 anni 

Napoli-Qarabag: nessun precedente

Nessun precedente tra Napoli e Qarabag: sarà la prima volta nella storia che la squadra napoletana e la squadra dell'Azerbaijan si affronteranno in un incontro ufficiale. 

Cose da sapere sul Qarabag

Il Qarabag è 69esima nel Ranking UEFA, si è qualificata in Champions diventando campione dell'Azerbaigian e vincendo i play-off di qualificazione contro il Ferencvaros. Nella passata stagione hanno disputato l'Europa League non spingendosi oltre la fase campionato.

Lo sapevi? L'unica precedente partecipazione del Qarabag nella Champions League vera e propria risale alla stagione 2017/18, quando arrivò quarto in un girone che comprendeva Atlético de Madrid, Chelsea e Roma.?

Le avversarie del Napoli in Champions League

Ecco il calendario del Napoli in Champions League con tutte le partite della fase a girone unico.

  • Prima giornata: 16–18 settembre 2025
  • Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
  • Terza giornata: 21/22 ottobre 2025
  • Quarta giornata: 4/5 novembre 2025
  • Quinta giornata: 25/26 novembre 2025
  • Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025
  • Settima giornata: 20/21 gennaio 2026

Queste invece le partite del Napoli: 

  • Napoli-Chelsea
  • Manchester City-Napoli
  • Napoli-Eintracht Francoforte
  • Benfica-Napoli
  • Napoli-Sporting Lisbona
  • PSV Eindhoven-Napoli
  • Napoli-Qarabag
  • Copenhagen-Napoli
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top