Rai annuncia - Hojlund è del Napoli, riscatto in 5 rate. Fumata bianca per Elmas, bloccata un'altra trattativa

Il giornalista esperto di calciomercato Ciro Venerato è intervenuto nel corso del Tg3 Campania riferendo le ultime notizie sulle mosse del Napoli, vicino a due acquisti:

Calciomercato Napoli, annuncio RAI acquisto Hojlund

"Se ai sorteggi di Champions non è andata proprio benissimo, si può dire invece che le notizie che ci arrivano dalla Milano da bere del calciomercato sono positive, al di là di ogni metafora. Possiamo tranquillamente dire che Hojlund, da adesso, è un calciatore del Napoli. Pochissimi minuti fa sono arrivate notizie direttamente dal suo entourage: tra Napoli e Manchester c'è l’accordo. Si tratta di un obbligo di riscatto legato esclusivamente al piazzamento in zona Champions. Dopo il via libera di De Laurentiis, il Napoli ha anche rinunciato a inserire il numero minimo di presenze tra le condizioni necessarie per la chiusura dell’affare. È bene ricordare che le cifre dell’operazione erano già state definite tre sere fa: 5 milioni per il prestito oneroso, obbligo di riscatto fissato a 40 milioni in cinque rate.

Aggiungo: contratto di 5 anni da 5 milioni netti a stagione per l’ex attaccante dell’Atalanta, con opzione per una sesta stagione.

Ma le buone notizie non finiscono qui. C’è stata una vera e propria fumata bianca — bianchissima — anche per il ritorno di Elmas, che torna a Napoli dopo pochissimo tempo. Per lui, 2 milioni per il prestito oneroso più 17 milioni per il diritto di riscatto. Anche in questo caso, il Napoli ha detto sì ai bonus. Mancava solo questo dettaglio per chiudere definitivamente l’affare: 500 mila euro di bonus, di cui 300 mila sono facilmente raggiungibili per il Lipsia, mentre i restanti 200 mila sono un po’ più difficili.

Bloccata per ora invece la trattativa per Brescianini: l’infortunio di Jashari impedisce a Musah di trasferirsi, e questo al momento ferma tutto, anche per quanto riguarda l’Atalanta".