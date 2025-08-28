Sorteggio Champions: tabellone e partite, le avversarie delle italiane

Sorteggi Champions League 2026, tutto pronto per la diretta tanto attesa con il sorteggio Champions, scopriamo insieme le avversarie delle squadre italiane: Napoli, Inter, Juventus e Atalanta impegnate nella fase a campionato.

Sorteggi Champions League, torna la grande competizione Uefa che vedrà scendere in campo nel format campionato le nostre italiane: NapoliInterJuventus e Atalanta. I sorteggio Champions, dove seguire la diretta? Qui su CalcioNapoli24 sarà possibile vedere tutti gli aggiornamenti con il live di sorteggi Champions 2025 26.

Il sorteggio Champions 2026 della fase campionato di UEFA Champions League di questa stagione verrà effettuato il 28 agosto alle 18:00 a Montecarlo. Il Napoli è in terza fascia. Quando ci saranno i sorteggi di Champions League? C'è grande attesa per le prossime ore.

Sorteggi Champions League: tabellone e accoppiamenti

Sorteggio Champions, scopriamo insieme quelli che saranno gli accoppiamenti con il tabellone Champions che andrà a svelare tutte le avversarie anche delle italiane. Sorteggi Champions LeagueinDIRETTA:

Sorteggio Champions

Fase Champions League 2026

Champions League fasce - Queste tutte le fasce Champions League, tabellone pronto ad essere composto con un calendario ricco di impegni. Fasce Champions League 2026:

Fascia 1

  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Bayern Monaco
  • Liverpool
  • Paris Saint-Germain
  • Inter
  • Chelsea
  • Dortmund
  • Barcellona

Fascia 2

  • Arsenal
  • Bayer Leverkusen
  • Atletico Madrid
  • Benfica
  • Atalanta
  • Villarreal
  • Juventus
  • Eintracht Francoforte
  • Club Brugge

Fascia 3

  • Tottenham
  • PSV Eindhoven
  • Ajax
  • Napoli
  • Sporting Lisbona
  • Olympiakos
  • Slavia Praga
  • Bodo/Glimt
  • Olympique Marsiglia

Fascia 4

  • Copenaghen
  • Monaco
  • Galatasaray
  • Kairat Almaty
  • Union Saint-Gilloise
  • Qarabag
  • Athletic Bilbao
  • Newcastle
  • Pafos

Quando si gioca la Champions League 2025/26: date campionato

Date Champions League - Quando si gioca la fase campionato della Champions League 2025 26? Le date di tutte le 8 giornate di Champions League, partite:

  1. Prima giornata: 16–18 settembre 2025
  2. Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
  3. Terza giornata: 21/22 ottobre 2025
  4. Quarta giornata: 4/5 novembre 2025
  5. Quinta giornata: 25/26 novembre 2025
  6. Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025
  7. Settima giornata: 20/21 gennaio 2026
  8. Ottava giornata: 28 gennaio 2026

Quando si gioca la Champions League 2025/26?

Quando ci saranno i sorteggi di Champions League?

  • Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
  • Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
  • Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
  • Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
  • Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

Quando si fanno i sorteggi di Champions League 2025/26?

  • Fase campionato: 28 agosto 2025
  • Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026
  • Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026
