Sorteggio Champions: tabellone e partite, le avversarie delle italiane

Sorteggi Champions League 2026, tutto pronto per la diretta tanto attesa con il sorteggio Champions, scopriamo insieme le avversarie delle squadre italiane: Napoli, Inter, Juventus e Atalanta impegnate nella fase a campionato
Sorteggi Champions League 2026, tutto pronto per la diretta tanto attesa con il sorteggio Champions, scopriamo insieme le avversarie delle squadre italiane: Napoli, Inter, Juventus e Atalanta impegnate nella fase a campionato.
Sorteggi Champions League, torna la grande competizione Uefa che vedrà scendere in campo nel format campionato le nostre italiane: Napoli, Inter, Juventus e Atalanta. I sorteggio Champions, dove seguire la diretta? Qui su CalcioNapoli24 sarà possibile vedere tutti gli aggiornamenti con il live di sorteggi Champions 2025 26.
Il sorteggio Champions 2026 della fase campionato di UEFA Champions League di questa stagione verrà effettuato il 28 agosto alle 18:00 a Montecarlo. Il Napoli è in terza fascia. Quando ci saranno i sorteggi di Champions League? C'è grande attesa per le prossime ore.
Sorteggi Champions League: tabellone e accoppiamenti
Sorteggio Champions, scopriamo insieme quelli che saranno gli accoppiamenti con il tabellone Champions che andrà a svelare tutte le avversarie anche delle italiane. Sorteggi Champions LeagueinDIRETTA:
Fase Champions League 2026
Champions League fasce - Queste tutte le fasce Champions League, tabellone pronto ad essere composto con un calendario ricco di impegni. Fasce Champions League 2026:
Fascia 1
Real Madrid
Manchester City
Bayern Monaco
Liverpool
Paris Saint-Germain
Inter
Chelsea
Dortmund
Barcellona
Fascia 2
Arsenal
Bayer Leverkusen
Atletico Madrid
Benfica
Atalanta
Villarreal
Juventus
Eintracht Francoforte
Club Brugge
Fascia 3
Tottenham
PSV Eindhoven
Ajax
Napoli
Sporting Lisbona
Olympiakos
Slavia Praga
Bodo/Glimt
Olympique Marsiglia
Fascia 4
Copenaghen
Monaco
Galatasaray
Kairat Almaty
Union Saint-Gilloise
Qarabag
Athletic Bilbao
Newcastle
Pafos
Quando si gioca la Champions League 2025/26: date campionato
Date Champions League - Quando si gioca la fase campionato della Champions League 2025 26? Le date di tutte le 8 giornate di Champions League, partite:
Prima giornata: 16–18 settembre 2025
Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
Terza giornata: 21/22 ottobre 2025
Quarta giornata: 4/5 novembre 2025
Quinta giornata: 25/26 novembre 2025
Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025
Settima giornata: 20/21 gennaio 2026
Ottava giornata: 28 gennaio 2026
Quando si gioca la Champions League 2025/26?
Quando ci saranno i sorteggi di Champions League?
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)
Quando si fanno i sorteggi di Champions League 2025/26?
Fase campionato: 28 agosto 2025
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026
Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News