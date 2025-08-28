Carratelli: "Avete notato cosa ha detto Conte sul mercato? Senza polemica ma..."

Le Interviste  
Carratelli: Avete notato cosa ha detto Conte sul mercato? Senza polemica ma...

Calciomercato Napoli, il commento di Mimmo Carratelli

Ultimissime Calcio Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Mimmo Carratelli, giornalista.

"De Laurentiis è uno che va alla sua maniera: vince, perde, ha vissuto, ha da raccontare. Il Napoli è un'eccezione in questo calcio depresso e povero e la guida di De Laurentiis è stata fondamentale. Napoli si è mosso in tempo, l'arrivo di De Bruyne è stato anticipato. De Laurentiis e Conte si amano e si odiano, stanno insieme, bisticciano, sono due amanti che amano soprattutto loro stessi.

Conte senza polemica ha fotografato il mercato del Napoli: la rosa si è allungata, ma la squadra non si è rafforzata. Tutti parlano di lotta scudetto tra Napoli e Inter, non vorrei sminuire il risultato dell'Inter, ma il Torino non ha mai impensierito mentre il Sassuolo pur essendo inferiore ha cercato di destreggiarsi. L'Inter ha 4 attaccanti, ma non so se la difesa tiene botta. Dico al Napoli di non lasciarsi distrarre dalla Champions dove ci si può divertire, ma l'obiettivo deve essere il campionato".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top