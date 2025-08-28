Ambrosini: "Napoli e Inter favorite, che brutta sorpresa il Milan"

Intervista di Alessandro Ambrosini al Corriere della Sera riguardo l'inizio di stagione in Serie A:

Il Napoli non ha perso la fame dello scorso anno.

«Con il Sassuolo ha dato un segno di grande autorevolezza».

Nonostante Conte si schermisca, è la squadra favorita per lo scudetto?

«Il Napoli è, con l’Inter, la squadra da battere. Conte e De Laurentiis stanno costruendo una mentalità da grande club. E i segnali che i campani hanno mandato al debutto nella nuova stagione sono incoraggianti».

Il Milan secondo lei può competere per lo scudetto?

«In questo momento ha qualcosa in meno di Napoli e Inter che sono superiori a tutte, Juventus compresa».

Modric e De Bruyne: la serie A è un paese per vecchi?

«Sono arrivati spinti da motivazioni opposte: Luka per dare un boost di personalità e leadership. De Bruyne è un’operazione di completamento tecnico di spessore».

