Romano annuncia: "Il Napoli ha deciso di mollare Garnacho! C'è un motivo preciso"

Ultimissime calciomercato Napoli, arrivano aggiornamenti da Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube dove spiega come stanno le cose a proposito di un possibile ritorno di fiamma per Alejandro Garnacho.

“Il Napoli non va su Garnacho perché non si è lasciato in rapporti eccezionali, è vero che il prezzo ora è sceso abbastanza ma giustamente la società fa le sue riflessioni e vuole giocatori convinti: il club non vuole convincere nessuno, Garnacho ha la testa alla Premier League e in particolare la sua priorità è il Chelsea”.