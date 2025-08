Calciomercato Napoli, rispunta Sancho in attacco! Resistono tre alternative: tutti i nomi

Calciomercato Napoli - Giorni di riflessione per il Napoli sul mercato: gli azzurri stanno valutando attentamente il profilo su cui puntare per l'out di sinistra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe ancora monitorando anche Jadon Sancho del Chelsea:

"Oltre a Gutierrez, infatti, è sempre in ballo la lista delle ali pure: Federico Chiesa e Jack Grealish, 27 e 29 anni, rispettivamente in uscita da Liverpool e City. Più indietro Raheem Sterling, 30 anni, tra gli esuberi del Chelsea, e di nuovo Jadon Sancho dello United, 25 anni, per settimane in orbita Juve".