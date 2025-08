Ultime notizie SSC Napoli - Due volte di fila al Patini, De Laurentiis protagonista del giorno a Castel di Sangro, scrive Il Mattino.

“Spettatore interessato degli allenamenti e centro della squadra di mercato che sta operando in questi giorni. Il numero uno azzurro non si era mai visto nei primi giorni in Abruzzo e ieri mattina non è stato presente all'evento di annullo filatelico per il francobollo celebrativo dello scudetto azzurro, ma solo perché la macchina Napoli è sempre in movimento”