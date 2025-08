Calciomercato SSC Napoli - Sono cominciate 24 ore, scrive il Il Mattino, decisive per Juanlu e per Zanoli.

“Nei giorni di ritiro il terzino ha acquistato spazio e continuità sotto gli occhi dello staff tecnico. Conte sa che non potrebbe fare il lavoro da richiedere eventualmente a Juanlu in campo, ma ha gamba e forza fisica adatte al ruolo. E poi è cresciuto nel vivaio azzurro, fattore determinante per le liste Italia e Europa con cui il Napoli sta facendo i conti”