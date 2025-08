Chiariello: "Il Napoli si è liberato del fardello Osimhen, ora 2/3 acquisti! E se parte Raspadori..."

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC:

“Il Napoli si avvia al suo centenario con grandi ambizioni, giustificate perché ha lo Scudetto sulla maglia, ha già acquistato sei calciatori, un fuoriclasse seppur attempato come De Bruyne, s’è liberato del fardello Osimhen. Resta l’ultimo rush finale, 2-3 o chissà 4 acquisti, dipende tutto da Raspadori. I due acquisti sono i terzini spagnoli, Juanlu e Gutierrez, il terzo è il centrocampista mancante anche perché Anguissa partirà per la Coppa d’Africa e l’indiziato è Miretti, ma il quarto dipende da Raspadori che cerca spazio ed è richiesto dall’Atletico. Se dovesse partire, potrebbe arrivare il quarto esterno da mettere in concorrenza con Lang. Dipende da quanto si incasserà pure da Raspadori”.