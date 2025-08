Meret ko, il fastidio alla mano sinistra va gestito! Fasciatura e niente rischi da prendere

Ultime notizie SSC Napoli - Il primo appuntamento questa sera: la sfida contro i francesi del Brest (ore 19), remake di un anno fa, sarà un’ottima occasione per testare le gambe di casa Napoli.

Come racconta Il Mattino, Conte ha lavorato molto sui meccanismi in questi giorni "e si aspetta risposte. C’è sempre da valutare l’infermeria. Assente da due giorni Meret il fastidio alla mano sinistra va gestito in questi giorni senza rischi eccessivi. Ieri era sul campo a lavorare con il preparatore e la mano sinistra fasciata".