Napoli-Brest, Gazzetta: sarà l'occasione per valutare nuovamente un asse fondamentale

Notizie Napoli calcio - Il Napoli sfiderà oggi alle 19 al Patini di Castel di Sangro il Brest. prima amichevole internazionale di questo secondo ritiro stagionale per la squadra di Conte. 

Sarà l'occasione per vedere nuovamente all'opera il tandem Beukema-Rrahmani al centro della difesa:

"Sarà la prima di Milinkovic Savic tra i pali, la terza consecutiva con Rrahmani e Beukema al centro della difesa. Prove di nuovo muro, per confermare quella solidità decisiva nell’ultima corsa scudetto. 

Buongiorno lavora ancora a parte dopo il piccolo intervento all‚Äôinguine, cos√¨ Conte continua a far lavorare in coppia Rrahmani e Beukema, nelle esercitazioni e nelle partitelle. L‚Äôintesa tra i due si sta affinando e l‚Äôolandese sta portando un nuovo modo di interpretare la fase di riconquista. Come faceva a Bologna, spesso √® lui a rompere la linea di difesa andando ad aggredire alto il mediano avversario, per provare a ribaltare velocemente l‚Äôazione. In pi√Ļ, con Amir e Sam al centro, il Napoli ha due alternative di grande valore nella prima impostazione".