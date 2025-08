Il Mattino annuncia - Nessuna accelerata per Miguel Gutierrez, manca l'intesa col Girona: la situazione

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive del futuro di Miguel Gutierrez:

"Nel frattempo va avanti la pista per un altro spagnolo, come Gutierrez, che con l'entourage del calciatore sembra già molto delineata ma che ora dovrà trovare una quadra pure con il Girona. [...] Serve calma anche per Miguel Gutierrez: è vero che il Napoli lo segue con priorità da ottobre 2024, ma è anche vero che il Girona non lo lascerà partire a cuor leggero. La trattativa si è rianimata quando il Napoli ha trovato difficoltà per un esterno offensivo di livello che potesse essere alternativo a Ndoye nei disegni di Conte, però ora c'è da trattare. Le pause di riflessione riguardano anche lui. Ieri i contatti Italia-Spagna sono andati avanti, sabato 9 il ds Manna - che è a Castel di Sangro accanto a Conte e alla squadra, con Aurelio De Laurentiis impegnato a metà tra mercato e questione stadio incrocerà proprio il collega spagnolo quando il Girona sarà in Abruzzo per la seconda delle tre amichevoli internazionali previste in ritiro. Se ne discuterà anche in questi giorni, chiaramente, mentre contestualmente si cercherà di andare avanti con lo staff del calciatore. Il rapporto con l'agente garantisce una intesa possibile: per lui pronto ingaggio da oltre 2 milioni (tutto compreso) e un accordo fino al 2030".