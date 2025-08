Esordio per Milinkovic-Savic, Gazzetta: Manna e Conte lo hanno scelto per un motivo preciso

Notizie Napoli calcio - Oggi torna in campo il Napoli, che al Patini di Castel di Sangro sfiderà il Brest in amichevole. Sarà l'occasione per l'esordio in azzurro di Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo che arriva dal Torino.

Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport sull'esordio di Milinkovic-Savic con la maglia del Napoli:

"Conte e Manna lo hanno voluto soprattutto per la confidenza che ha col pallone. Vanja dovrà partecipare al gioco, aiutare nelle uscite dal basso ma anche cercare immediatamente la punta quando ci sarà spazio da attaccare. Milinkovic, infatti, ha facilità di calcio lungo, cosa che invece non riesce in modo naturale a Meret. La sua battuta lunga può essere il modo più veloce per andare subito ad assaltare l’area, anche lavorando sulle seconde palle".