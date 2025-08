Bloccato Gutierrez, CorSport: il Napoli può chiudere quando vuole, ecco perchè attende

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Girona, è sempre più vicino a vestire la maglia della SSC Napoli. Il club azzurro ha cambiato strategia per l'out mancino e nelle ultime ore si è fiondato sul talento iberico cresciuto nel Real Madrid.

Il Napoli ha già trovato un accordo con il Girona (sui 18 milioni) ed ora sta lavorando con l'entourage di Miguel Gutierrez per chiudere il cerchio. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

"Il Napoli ha già raggiunto l'intesa con i catalani, per una mera e suggestiva casualità attesi sabato proprio a Castel di Sangro per un'amichevole, e negli ultimi giorni non ha mai spento i contatti con l'entourage del giocatore. A sua volta alle prese con un programma personalizzato di riabilitazione dopo l'intervento alla caviglia destra eseguito il 10 luglio (tempi di recupero non lunghi). Mettiamola così: nel momento in cui il Napoli deciderà definitivamente di chiudere l'affare Gutierrez non dovrà fare altro che cliccare sui tasti giusti".