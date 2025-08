Sorrentino: "Preferisco Meret a Milinkovic-Savic, vi spiego perché"

Stefano Sorrentino, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Milinkovic-Savic è un portiere che ha dimostarto di essere all'altezza, forte, che gioca molto bene con i piedi e che negli ultimi anni ha avuto una crescita importante. Conte in tutti i ruoli vuole il livello alto e la doppia chance, siccome il Napoli vuole riconfermarsi in campionato e fare bene anche in Champions c'è bisogno di 22 titolari. Serve una gerarchia tra i portieri? Si, questa è la base di tutto, sono convinto che il mister abbia già parlato con i ragazzi per dire la sua. Ci sarà un titolare e un secondo titolare. Sono due portieri completamente diversi, dipende come vuoi giocare e da chi affronti. Chi preferisco tra i due? Meret, che è più pulito, anche se è meno bravo con i piedi e ha meno prestanza fisica. Ma ripeto, Milinkovic-Savic ha fatto gli ultimi due anni di grandissimo livello".