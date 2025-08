Conte vuole un Napoli "camaleontico", Tuttosport: il mister lavora su ben tre moduli

Notizie Napoli calcio - Prosegue la preparazione del Napoli in questa pre-stagione: prima Dimaro ed ora Castel di Sangro, mister Conte vuole una squadra pronta fisicamente e malleabile a qualsiasi avversario.

Ecco quanto riportato da Tuttosport:

"Antonio Conte, a Castel di Sangro, continua a lavorare su diversi sistemi di gioco: dal 4-3-3 al 4-2-3-1 fino al 4-4-2, si cerca la miglior collocazione per De Bruyne, che è stato provato sia come playmaker che come trequartista, entrambe le volte nel 4-2-3-1. Sistema di gioco con il quale gli azzurri dovrebbero schierarsi anche questa sera nel primo vero test contro i francesi del Brest, in programma alle 19 allo Stadio Patini di Castel di Sangro".