Miretti-Napoli, offerta ufficiale alla Juventus! Gazzetta: parti più vicine, cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Fabio Miretti, centrocampista di proprietà della Juventus, è l'ultima idea del Napoli per completare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte.

Importanti novità sulla trattativa Napoli-Juventus per Miretti arrivano dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"L’ultima mossa ufficiale il ds Giovanni Manna l’ha fatta con la Juve per Fabio Miretti, il centrocampista dalle caratteristiche perfette per completare il reparto dei campioni. Ieri Fabio ha partecipato all’amichevole contro la Reggiana, ma sa da tempo che per la Juve non è più intoccabile. E la conferma l’ha avuta di recente, quando il club bianconero non ha chiuso la porta al sondaggio del Napoli, ma ha rilanciato, chiedendo il doppio dei 10 milioni messi sul piatto dagli azzurri. Nessuna chiusura alla cessione. E allora via alla trattativa".