Raspadori tentato dall'Atletico Madrid, CorSport: due colpi per il Napoli con la sua cessione

Calciomercato Napoli - L'Atletico Madrid fa sul serio per Giacomo Raspadori: i Colchoneros di Diego Simeone stanno movendo i primi passi concreti per l'attaccante azzurro.

Aggiornamenti Raspadori

Il futuro di Raspadori al Napoli resta in bilico. Secondo il Corriere dello Sport, con la cessione dell'ex Sassuolo, il Napoli potrebbe poi affondare il colpo sia per l'esterno basso a sinistra (Gutierrez) che per un esterno offensivo (Chiesa e Grealish in pole):

"L'Atletico continua le sue valutazioni tra Enzo Millot dello Stoccarda e Giacomo Raspadori, tra i migliori dell'estate dei campioni d'Italia, lucente come l'oro nella sua valutazione da 30 milioni che, nel caso in cui i Colchoneros dovessero decidere di affondare il colpo facendo quadrare i numeri con De Laurentiis e il giocatore, sbloccherebbe un doppio colpo a sinistra. L'agente di Jack, legato al Napoli fino al 2028 e titolare di un ingaggio non all'altezza di tutti, sta parlando con gli spagnoli ed è in attesa di sviluppi. Esattamente come il club azzurro: la valutazione è 30 milioni e per ora all'interesse non è ancora seguita un'offerta".