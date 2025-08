Calciomercato Napoli - "Non c'è due senza tre", Urbano Cairo scherza ma neppure troppo in conferenza stampa quando gli viene chiesto di Giovanni Simeone. Come riportato da Tuttosport, il centravanti del Napoli resta l'obiettivo principale dei granata in vista della prossima stagione. 

Le due società stanno trattando per trovare la quadra, ma dopo Milinkovic-Savic e Ngonge potrebbe presto arrivare la terza operazione di questa sessione tra Napoli e Torino.