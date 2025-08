De Laurentiis scherza con Chiariello: "Lei è un grande scassaca**o!" | VIDEO

Divertente scena all’interno dell’official store del Napoli situato accanto allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Aurelio De Laurentiis, mentre apponeva autografi ai sostenitori, si è imbattuto in Umberto Chiariello, momento ripreso dalle telecamere di Radio Crc. "Ma lei è un grande scassaca*zo. Non fa nemmeno la fila corretta, si è insinuato come un serpente", ha ironizzato il presidente rivolgendosi al giornalista dell’emittente.

