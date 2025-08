Atalanta, caso Lookman: l'attaccante si allena regolarmente a Zingonia

Nonostante le ultime ore siano state decisamente movimentate, Ademola Lookman continua ad allenarsi regolarmente a Zingonia. L'attaccante della Dea ieri ha cancellato ogni riferimento all'Atalanta dai propri profili social dopo che i bergamaschi hanno rifiutato la proposta dell'Inter. Il nigeriano spinge per trasferirsi in nerazzurro, ma al momento non c'è alcun accordo tra i due club coinvolti. Oggi l'ex Fulham si è allenato a Zingonia, lontano dalla squadra che è volata in Germania per il test amichevole contro il Lipsia: come riferisce gazzetta.it, ha svolto regolarmente il suo programma riabilitativo in seguito all'infortunio al polpaccio che non gli ha consentito di essere a disposizione di Ivan Juric. Intanto l'Inter osserva da lontano e valuta se ritoccare o meno l'offerta già presentata alla Dea, arrivata a 45 milioni bonus compresi.